La mano padronale del tandem Draghi-Bonomi (Di lunedì 12 luglio 2021) «Governo dei padroni». Mi scuso per la rozzezza dell’espressione, che può apparire desueta e forse un po’ naif, ma non riesco a trovarne una migliore per sintetizzare la natura sociale (e morale) di questo governo che si annuncia «di tutti» e che in realtà è di uno solo, un banchiere. Il quale a sua volta ha un unico indirizzo di riferimento: Viale dell’Astronomia 20, ovvero la sede di Confindustria, il regno di Carlo Bonomi, il quale fin dall’inizio, dal momento … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 luglio 2021) «Governo dei padroni». Mi scuso per la rozzezza dell’espressione, che può apparire desueta e forse un po’ naif, ma non riesco a trovarne una migliore per sintetizzare la natura sociale (e morale) di questo governo che si annuncia «di tutti» e che in realtà è di uno solo, un banchiere. Il quale a sua volta ha un unico indirizzo di riferimento: Viale dell’Astronomia 20, ovvero la sede di Confindustria, il regno di Carlo, il quale fin dall’inizio, dal momento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PippiCalz : Il foglio padronale ospita un intervento critico e poco allineato sul mercato del lavoro e sulla (falsa) narrazione… - funaija : RT @OttobreInfo: 'Avendo mano libera per licenziare [...] sbilanciano sempre più i rapporti di forza nella fabbrica e nei luoghi di lavoro… - OttobreInfo : RT @OttobreInfo: 'Avendo mano libera per licenziare [...] sbilanciano sempre più i rapporti di forza nella fabbrica e nei luoghi di lavoro… - mschirruvive : RT @OttobreInfo: 'Avendo mano libera per licenziare [...] sbilanciano sempre più i rapporti di forza nella fabbrica e nei luoghi di lavoro… - PLWilds : RT @OttobreInfo: 'Avendo mano libera per licenziare [...] sbilanciano sempre più i rapporti di forza nella fabbrica e nei luoghi di lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : mano padronale La vita è diversa in una fattoria. Anche se sei Jeremy Clarkson ... come ad esempio far saltare in aria la casa padronale " che aveva deciso di ricostruire da zero " ... qual è la circonferenza ideale (da misurare a mano) dei testicoli di un montone, così come ...

Rivoluzioni brizzolate ...riservatezza tanto decantata per percorrere orgogliosamente il tappeto rosso mano nella mano con la ... impegnate, loro, a affrancarsi due volte, anzi tre, se hanno a che fare con il nemico padronale, ...

Una Juliette Binoche da Palma per Emmanuel Carrere ANSA Nuova Europa Cannes, Una Juliette Binoche da Palma per Emmanuel Carrere "Gli invisibili vanno resi visibili" è il motto che ispira la scrittrice e giornalista Marianne Winckler quando accetta di cancellare la sua quieta esistenza per trasformarsi in donna delle pulizie, l ...

MALPENSA-LINATE: LAVORATORI USA E GETTA! Nei giorni scorsi i lavoratori staff leasing Airport di Linate, senza nessuna preventiva comunicazione sull’argomento della convocazione, sono stati convocati dalla direzione Airport per le seguenti c ...

... come ad esempio far saltare in aria la casa" che aveva deciso di ricostruire da zero " ... qual è la circonferenza ideale (da misurare a) dei testicoli di un montone, così come ......riservatezza tanto decantata per percorrere orgogliosamente il tappeto rossonellacon la ... impegnate, loro, a affrancarsi due volte, anzi tre, se hanno a che fare con il nemico, ..."Gli invisibili vanno resi visibili" è il motto che ispira la scrittrice e giornalista Marianne Winckler quando accetta di cancellare la sua quieta esistenza per trasformarsi in donna delle pulizie, l ...Nei giorni scorsi i lavoratori staff leasing Airport di Linate, senza nessuna preventiva comunicazione sull’argomento della convocazione, sono stati convocati dalla direzione Airport per le seguenti c ...