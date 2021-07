La magica domenica italiana: Mattarella ringrazia la nazionale italiana e Berrettini (Di lunedì 12 luglio 2021) “Benvenuti, non è giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti: complimenti. Presidente Gravina, abbiamo visto la partita ieri fianco a fianco. Complimenti alla squadra. Ieri sera avete meritato al di là della vittoria ai rigori perché avete disputato la partita con due handicap: giocare in casa degli avversari e quel gol a freddo che avrebbe messo chiunque in ginocchio” inizia con queste parole il discorso di Sergio Mattarella che, dopo aver assistito ieri al trionfo dell’Italia sul campo di Wembley, accoglie la squadra e lo staff tecnico nella capitale. Felice e orgoglioso di questi ragazzi, Mattarella ha continuaro: ” avete vinto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021) “Benvenuti, non è giorno di discorsi ma di applausi ementi: complimenti. Presidente Gravina, abbiamo visto la partita ieri fianco a fianco. Complimenti alla squadra. Ieri sera avete meritato al di là della vittoria ai rigori perché avete disputato la partita con due handicap: giocare in casa degli avversari e quel gol a freddo che avrebbe messo chiunque in ginocchio” inizia con queste parole il discorso di Sergioche, dopo aver assistito ieri al trionfo dell’Italia sul campo di Wembley, accoglie la squadra e lo staff tecnico nella capitale. Felice e orgoglioso di questi ragazzi,ha continuaro: ” avete vinto ...

