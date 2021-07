La grafica di Poste Italiane identica a quella di Royal Mail

(Di lunedì 12 luglio 2021) La gara della creatività pubblicitaria l’hanno vinta decisamente loro. In molti lo stanno facendo notare e, effettivamente, il confronto tra gli orari di pubblicazione delle due card su Twitter non lascia spazio a dubbi.ha spudoratamente copiato l’idea dei creativi di– la più importante azienda postale della Gran Bretagna -. L’ottima idea di chi lavora perè stata copiata in tutto e per tutto, compreso il logo dimesso esattamente dove Dailyha posizionato il suo. Le due card sono talmente simili che ...

Advertising

giornalettismo : 'Di chi è stata l'idea?' Le ipotesi si inseguono ma la risposta appare palese #RoyalMail #PosteItaliane -

Ultime Notizie dalla rete : grafica Poste

Giornalettismo.com

Quali le sfidedalla sua elaborazione, in particolare a livello di ricerca, in considerazione ... Il libro possiede un'identitàe fotografica riconoscibile e accattivante, dalla quale ...La live è stata piuttosto una Devs, dove sono statedomande riguardanti la struttura della ... I giocatori PS5 godranno del supporto del feedback tattile Dual Sense , insieme a unafluida ...A Londra in una società di Design sono stati prodotti otto tavoli colorati di Ping Pong che risaltano la belezza del gioco. Scopriamoli.Rispetto alla settimana precedente, in Calabria le persone senza alcuna dose invece di diminuire è aumentato. Per gli over 80 è più che raddoppiato ...