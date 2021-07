La gioia di Insigne | “Anni di sacrifici per arrivare fin qui”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Anche Lorenzonon trattiene l’emozione per il trionfo azzurro ad Euro 2020. Il messaggio del capitano del Napoli è da brividi! “È voluta, sognata, desiderata fin quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi…diperfin qui ma ne è valsa la pena… La dedico a mia moglie, ai miei figli e all’intera mia famiglia che non mi ha mai lasciato solo…”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SalvazSara : @chiellini @bonucci_leo19 @Lor_Insigne @locamanuel73 @ciroimmobile @fbernardeschi Bravi ragazzi gioia tutti itali… - PeppNapoli1926 : @Lor_Insigne contentissimo per l’Italia ma sopratutto per te capitano. Meritavi una gioia grande??24?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SELFIE - Insigne, lacrime di gioia nello spogliatoio dopo la vittoria degli Europei - susydigennaro : RT @napolimagazine: SELFIE - Insigne, lacrime di gioia nello spogliatoio dopo la vittoria degli Europei - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SELFIE - Insigne, lacrime di gioia nello spogliatoio dopo la vittoria degli Europei -

Ultime Notizie dalla rete : gioia Insigne

Spazio Napoli

LADIPER IL TROFEO CONQUISTATO CON LA NAZIONALE ' È voluta, sognata, desiderata fin quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi ' - scrive il giocatore di ...Unaincontenibile, che Ciro Immobile ha mostrato in una diretta Instagram. Con lui ci sono anche Andrea Belotti, Lorenzoe Alessandro Florenzi. Baciano la coppa, l'abbracciano: 'Qaunto ...Trent’anni fa ho pianto lacrime amare a Wembley, oggi erano lacrime di gioia. Il web è un fiume in piena: “L’abbraccio tra Mancini e Vialli penso sia veramente l’immagine simbolo di questo Europeo. Co ...12.07 09:54 - FOTO SHOW - L'Italia vince gli Europei, il rapper Clementino mantiene la promessa e si tatua "O Tir a Gir", in onore di Insigne ...