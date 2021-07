La gaffe di Luca Parmitano che ha esultato per il goal dell’Inghilterra (e la sua spiegazione)

(Di lunedì 12 luglio 2021) Con il senno di poi potremmo anche pensare che il tweet dell’astronauta, che haper ilinglese “doccia gelata” al secondo minuto della finale degli Europei, abbia portato fortuna. Ma la suain quel momento non è stata affatto gradita da chi stava soffrendo per il risultato provvisorio e sfavorevole di Italia-Inghilterra. La terribilediche haper il“What an amazing gol! Well done, England”, ovvero “Che gol ...

Alessan34958222 : RT @sportface2016: #ItaliaInghilterra Gaffe dell'astronauta italiano Luca Parmitano: esulta al gol di Shaw, poi chiarisce - tondostefano : @astro_luca Sono indeciso... astro gaffe o gaffe spaziale? - tempoweb : Segna l'Inghilterra, la gaffe di Parmitano è clamorosa #lucaparmitano #twitter #iltempoquotidiano… - sportface2016 : #ItaliaInghilterra Gaffe dell'astronauta italiano Luca Parmitano: esulta al gol di Shaw, poi chiarisce - irepoc85 : @LUZrossonero @PSG_inside @acmilan Dove c'è gaffe, c'è Luca ... Dai pure io non scherzo ?????? -

Unache si può definire 'spaziale' quella diParmitano che su Twitter ha esultato per il gol del vantaggio dell'Inghilterra contro l'Italia realizzato da Luke Shaw dopo soli due minuti. 'What ...'What an amazing gol! Well done, England' (Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra', ndr). Un'esclamazione, quella dell'astronauta italiano dell'EsaParmitano, scritta di getto sui social dopo il primo gol dell'Inghilterra nella finale degli Europei a Wembley contro l'Italia, ma che non è passata inosservata all'occhio attento degli ...Con il senno di poi si può anche pensare che il tweet di Luca Parmitano abbia portato bene. Ma prima della vittoria ...Euro 2020, la finale e cosa succede sui social. Anche scivoloni. « What an amazing gol! Well done, England » (Che gol strabiliante!