La fine del mito del fair play inglese

(Di lunedì 12 luglio 2021) Lo tsunami di insulti a sfondo razzista contro gli sventurati del dischetto, colpevoli di aver distrutto il sogno di un'intera nazione, è diventato caso politico e internazionale. Boris Johnson ha messo per iscritto la sua indignazione seguito dalla Uefa: compatti nello stigmatizzare quello che è solo l'ultimo atto di una finale che, oltre a spengere le speranze di titolo dell'Inghilterra, ne ha distrutto anche ildele della capacità di vivere il calcio come un momento di festa in grande sicurezza, con stadi accoglienti, ambiente sereno e controllo assoluto delle forze dell'ordine. ...