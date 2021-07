La finale Italia-Inghilterra vista attraverso gli occhi di baby George (Di lunedì 12 luglio 2021) Baby George è solo un bambino e, come tale, avrebbe diritto a vivere ogni emozione con il candore della sua età. Eppure, la faccetta del ragazzino incravattato, quel sorriso entusiasta diventato smorfia di dolore, ha fatto il giro del mondo, simbolo di una sconfitta per gli inglesi amara. Il piccolo principe del Regno Unito, che a Wembley ha assistito alla finale degli Europei, si è trasformato in meme. Prima, la gioia. Sfrenata, sguaiata. La bocca aperta verso mamma Kate Middleton, il viso paonazzo di chi ha creduto fosse finita. «Vittoria», si è letto sul volto del principe George, dove le atmosfere di festa si sarebbero poi adombrate. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 luglio 2021) Baby George è solo un bambino e, come tale, avrebbe diritto a vivere ogni emozione con il candore della sua età. Eppure, la faccetta del ragazzino incravattato, quel sorriso entusiasta diventato smorfia di dolore, ha fatto il giro del mondo, simbolo di una sconfitta per gli inglesi amara. Il piccolo principe del Regno Unito, che a Wembley ha assistito alla finale degli Europei, si è trasformato in meme. Prima, la gioia. Sfrenata, sguaiata. La bocca aperta verso mamma Kate Middleton, il viso paonazzo di chi ha creduto fosse finita. «Vittoria», si è letto sul volto del principe George, dove le atmosfere di festa si sarebbero poi adombrate.

