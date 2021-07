La finale degli Europei vista a un matrimonio: l'incubo peggiore è stato una radiolina (Di lunedì 12 luglio 2021) Il racconto di un ricevimento che si è svolto la sera di Italia-Inghilterra. E della tecnologia messa in campo per seguire gli azzurri, battuta a sorpresa da una radio portatile Leggi su repubblica (Di lunedì 12 luglio 2021) Il racconto di un ricevimento che si è svolto la sera di Italia-Inghilterra. E della tecnologia messa in campo per seguire gli azzurri, battuta a sorpresa da una radio portatile

Advertising

Vivo_Azzurro : ? FINE PRIMO TEMPO ?????????????????? #ItaliaInghilterra 0??-1?? ?? Shaw 2’ ?? Inizia in salita la finale degli #Azzurri sub… - ilpost : Diversi giornali e politici italiani hanno ripreso un #video girato allo stadio di #Wembley durante la finale degli… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Domani sarò davanti alla televisione per la finale degli Europei e spero di inginocchiarmi dopo l… - IlBarone_Siculo : @acquadigian Era una finale del 3° e 4° posto, dove si scherzava e si rideva in campo tra 2 squadre che non avevano… - volkvoIny : RT @exmpatia: dalla finale degli europei al live action di haikyuu è un attimo -