La festa degli Azzurri al Quirinale regala un’altra sorpresa | l’emozione del “tifoso” Mattarella video

Un Sergio Mattarella visibilmente emozionato ha accolto al Quirinale la Nazionale italiana vincitrice degli Europei di calcio e il tennista Matteo Berrettini, che pur non riuscendo a vincere contro il campione in carica Novak Djokovic ha portato a casa un set che da solo, ha sottolineato il presidente della Repubblica, «vale una vittoria». Mattarella, che aveva premesso di voler fare solo un saluto e i complimenti ai nostri sportivi, alla fine ha tenuto un vero e proprio discorso, nel quale a tratti è sembrato quasi più un tifoso che il capo dello Stato. O, per lo meno, è sembrato un capo dello Stato ...

