La diretta instagram dagli spogliatoi: “I campioni dell’Europa siamo noi”. La gioia degli azzurri dopo la vittoria è incontenibile (Di lunedì 12 luglio 2021) Una diretta instagram dell’azzurro Pessina cattura i momenti di gioia al rientro negli spogliatoi, dopo aver battuto l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. L’esultanza dei giocatori è incontenibile: balli e cori per sottolineare un momento magico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Unadell’azzurro Pessina cattura i momenti dial rientro negliaver battuto l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. L’esultanza dei giocatori è: balli e cori per sottolineare un momento magico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - matteorenzi : Ci vediamo alle 12 per una diretta Facebook. Ho firmato la legge sulle #unionicivili, non ho difficoltà a risponder… - repubblica : Fedez in diretta Instagram con Zan, Civati e Cappato: 'Offro la mia piattaforma per il dibattito, voglio dare il mi… - ilfattovideo : La diretta instagram dagli spogliatoi: “I campioni dell’Europa siamo noi”. La gioia degli azzurri dopo la vittoria… - mariasole813 : RT @ZanAlessandro: Salvini sul #DdlZan ha oltrepassato ogni limite. Alle 18:30 in diretta Facebook e Instagram smontiamo tutte le sue bugie. -

Ultime Notizie dalla rete : diretta instagram Italia, euforia nello spogliatoio: 'Attilio Lombardo pelato b...do' 2 Matteo Pessina , centrocampista dell' Italia campione d'Europa, ha fatto una diretta Instagram per condividere la sua gioia con i suoi followers. Nell'euforia, è partito un coro per Attilio Lombardo, membro dello staff di Roberto Mancini ed ex di Samp, Juve e Lazio: 'Attilio ...

Italia - Inghilterra, diretta social. Zayn Malik offende gli azzurri. Berlusconi con Galliani. Leone Ferragni piange al gol inglese La foto è stata condivisa su Instagram dal papà e ripresa immediatamente da migliaia di utenti. Silvio Berlusconi ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme ad Adriano Galliani , mentre guardano ...

La diretta instagram dagli spogliatoi: “I campioni dell’Europa siamo noi” Il Fatto Quotidiano MilanNews.it sui social: seguici su Instagram, Facebook, Twitter e Twitch Segui MilanNews.it sui social network per essere costantemente aggiornato sui rossoneri. Oltre che su Facebook e Twitter, puoi seguire ...

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese genitori: è nata Luna Probabilmente la showgirl era diretta a Padova dove aveva pianificato ... Dopo avere annunciato su Instagram la gioia di essere diventata mamma per la seconda volta, Belen ha fatto una dedica ...

2 Matteo Pessina , centrocampista dell' Italia campione d'Europa, ha fatto unaper condividere la sua gioia con i suoi followers. Nell'euforia, è partito un coro per Attilio Lombardo, membro dello staff di Roberto Mancini ed ex di Samp, Juve e Lazio: 'Attilio ...La foto è stata condivisa sudal papà e ripresa immediatamente da migliaia di utenti. Silvio Berlusconi ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme ad Adriano Galliani , mentre guardano ...Segui MilanNews.it sui social network per essere costantemente aggiornato sui rossoneri. Oltre che su Facebook e Twitter, puoi seguire ...Probabilmente la showgirl era diretta a Padova dove aveva pianificato ... Dopo avere annunciato su Instagram la gioia di essere diventata mamma per la seconda volta, Belen ha fatto una dedica ...