La delusione dei reali della Corona inglese sui social: Harry e George ricevono sfottò – Le immagini (Di lunedì 12 luglio 2021) Stando alle immagini di inizio partita, con il gol lampo di Shaw, il Duca di Cambridge ed erede al trono di Inghilterra Willam, e suo figlio George, hanno vissuto uno dei momenti più intensi della loro vita. La soddisfazione e la sorpresa per il vantaggio inglese hanno reso padre e figlio quasi dei meme e le immagini della loro esultanza hanno ricevuto migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo. Poi, le cose sono cambiate quando l’Italia ha superato l’Inghilterra ai rigori vincendo Euro 2020. Lo sfottò è quindi proseguito sui social, dove sono stati ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Stando alledi inizio partita, con il gol lampo di Shaw, il Duca di Cambridge ed erede al trono di Inghilterra Willam, e suo figlio, hanno vissuto uno dei momenti più intensiloro vita. La soddisfazione e la sorpresa per il vantaggiohanno reso padre e figlio quasi dei meme e leloro esultanza hanno ricevuto migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo. Poi, le cose sono cambiate quando l’Italia ha superato l’Inghilterra ai rigori vincendo Euro 2020. Loè quindi proseguito sui, dove sono stati ...

Advertising

fravez : @nunziapenelope Posso capire la delusione per la sconfitta e non mi aspettavo che gli inglesi facessero salti di gi… - fainformazione : Dopo l'1-1 ai tempi supplementari l'Italia batte l'Inghilterra 3-2 ai rigori e conquista Euro 2020 Delusione, disp… - fainfosport : Dopo l'1-1 ai tempi supplementari l'Italia batte l'Inghilterra 3-2 ai rigori e conquista Euro 2020 Delusione, disp… - gsidbfj : RT @LaclaudMarti: Capisco la cocente delusione. Ma trovo che levarsi la medaglia un secondo dopo che te l’hanno messa al collo, ancora in f… - boris_deck : RT @LaclaudMarti: Capisco la cocente delusione. Ma trovo che levarsi la medaglia un secondo dopo che te l’hanno messa al collo, ancora in f… -