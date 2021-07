Kristen Bell nel cast di The People We Hate at the Wedding

(Di lunedì 12 luglio 2021)affiancherà Ben Platt ed Allison Janney neldella commedia Amazon TheWeat the. TheWeat the, commedia in arrivo da Amazon Studios e FilmNation, ha aggiuntoal suo. L'attrice affiancherà Ben Platt ed Allison Janney. Basato sull'omonimo romanzo di Grant Grinder, il film parla di un fratello e una sorella che partecipano al matrimonio della loro ricca sorellastra nella campagna inglese. Per tutta la settimana del ...

The People We Hate at the Wedding , commedia in arrivo da Amazon Studios e FilmNation, ha aggiuntoal suo cast. L'attrice affiancherà Ben Platt ed Allison Janney. Basato sull'omonimo romanzo di Grant Grinder, il film parla di un fratello e una sorella che partecipano al matrimonio ...Riprende a lavorare in Beverly Hills Chihuahua (2008) e Ancora tu! (2010), al fianco die Sigourney Weaver. Quindi è scritturata nel giallo neo - noir Veronica Mars (2014) e nel ...The Hollywood Repoter conferma l'arrivo nel cast di Kristen Bell a fianco di Ben Platt, che interpreterà il fratello della Bell, e Allison Janney, che interpreterà la madre dei fratelli.Jamie Lee Curtis è una delle migliori attrici in attività, pluripremiata in alcune delle più importanti kermesse. Conosciamo la sua storia.