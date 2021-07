Kristen Bell nel cast della commedia “The People We Hate at the Wedding”

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #KristenBell si è appena aggiunta al cast della nuova commedia targata #Amazon #ThePeopleWeHateAtTheWedding, che già vede… - MoviesAsbury : #KristenBell si è appena aggiunta al cast della nuova commedia targata #Amazon #ThePeopleWeHateAtTheWedding, che gi… - margotvrob : ODDIO MENOMALE CHE C’È LA VOCE DI KRISTEN BELL #GossipGirl - bblairwwaldorff : RT @malfoyxgio: appena ho sentito la voce di Kristen Bell e il suo 'XOXO gossip girl' alla fine #GossipGirl - ashtakesmehome : RT @malfoyxgio: appena ho sentito la voce di Kristen Bell e il suo 'XOXO gossip girl' alla fine #GossipGirl -

Ultime Notizie dalla rete : Kristen Bell

Movieplayer.it

The People We Hate at the Wedding , commedia in arrivo da Amazon Studios e FilmNation, ha aggiuntoal suo cast. L'attrice affiancherà Ben Platt ed Allison Janney. Basato sull'omonimo romanzo di Grant Grinder, il film parla di un fratello e una sorella che partecipano al matrimonio ...Riprende a lavorare in Beverly Hills Chihuahua (2008) e Ancora tu! (2010), al fianco die Sigourney Weaver. Quindi è scritturata nel giallo neo - noir Veronica Mars (2014) e nel ...Kristen Bell, l'Eleanor di "The Good Place", sarà accanto a Ben Platt nel cast della commedia "The People We Hate at the Wedding".The Hollywood Repoter conferma l'arrivo nel cast di Kristen Bell a fianco di Ben Platt, che interpreterà il fratello della Bell, e Allison Janney, che interpreterà la madre dei fratelli.