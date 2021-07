Katia Serra, dopo Euro 2020: “Da lunedì disoccupata” (Di lunedì 12 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Katia Serra è la prima storica donna telecronista di una finale maschile della nazionale di calcio. Ecco come cambieranno le cose per lei Lei è Katia Serra, ex calciatrice italiana professionista che in questa edizione di Euro 2020 si è distinta come commentatrice per diverse partite al fianco di Stefano Bizzotto. Ieri sera è stata una Leggi su youmovies (Di lunedì 12 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è la prima storica donna telecronista di una finale maschile della nazionale di calcio. Ecco come cambieranno le cose per lei Lei è, ex calciatrice italiana professionista che in questa edizione disi è distinta come commentatrice per diverse partite al fianco di Stefano Bizzotto. Ieri sera è stata una

Advertising

repubblica : Katia Serra, la prima telecronista Rai in finale con l'Italia: 'Anche per me è la partita della vita. E da lunedì t… - domeniconaso : Stasera è nata anche un’altra stella: la bravissima @katia_serra. Un commento tecnico preciso, competente, mai sopr… - inarteziogio : Katia Serra oggi va al Quirinale, sì? - mar_aie : #Bizzotto maestro della telecronaca. Giusto faccia Nazionali estere, perché #Rimedio è più passionale e giusto ered… - WeWorldOnlus : #KatiaSerra è la prima telecronista a commentare una finale di calcio della nazionale italiana. Finalmente! Speriam… -