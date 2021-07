Juventus, occhi ancora puntati su Jorginho. La situazione (Di lunedì 12 luglio 2021) Juventus molto attiva sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri vogliono prendere Jorginho. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Locatelli sfida Jorginho per il ruolo di regista La Juventus chiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma Allegri alla Juve: tanti gli indizi per il ritorno in bianconero Calciomercato Juventus: colpo di mercato, ha firmato un difensore Locatelli-Juventus, al Sassuolo 30 milioni di euro più una contropartita. I dettagli ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 luglio 2021)molto attiva sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri vogliono prendere. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Locatelli sfidaper il ruolo di regista Lachiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma Allegri alla Juve: tanti gli indizi per il ritorno in bianconero Calciomercato: colpo di mercato, ha firmato un difensore Locatelli-, al Sassuolo 30 milioni di euro più una contropartita. I dettagli ...

