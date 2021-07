Juventus, il Bayern si è innamorato: offerta monstre, accetterai? (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Bayern Monaco punta Chiesa ed offre 80 milioni di euro. La Juventus pronta a fare muro e a blindare l’attaccante. Le parole di ieri pronunciate da Julian Nagelsmann avevano fatto scattare l’allarme in casa Juventus. Ed infatti, a distanze di poche ore, ecco l’offerta ufficiale del Bayern Monaco per Federico Chiesa. L’attaccante, in questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 luglio 2021) IlMonaco punta Chiesa ed offre 80 milioni di euro. Lapronta a fare muro e a blindare l’attaccante. Le parole di ieri pronunciate da Julian Nagelsmann avevano fatto scattare l’allarme in casa. Ed infatti, a distanze di poche ore, ecco l’ufficiale delMonaco per Federico Chiesa. L’attaccante, in questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

danilevicis : @Lele76er @baccodough @albertoinfelise Eh sì, però perché gioca nella Lazio e non in Milan o Inter o Juventus? Perc… - AntoScarf0 : RT @cmercato_IT: ???? Non ci sono possibilità per il Bayern Monaco di firmare Federico #Chiesa quest'estate nonostante le voci. Il giocator… - calciomercatoit : #Juventus, il #BayernMonaco prepara 80 milioni per #Chiesa ma per i bianconeri è incedibile - Fiorentinanews : #Chiesa è il sogno proibito del #Bayern Monaco #Fiorentina #Juventus -