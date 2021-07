Juventus, doppia gioia per Chiellini: dopo l’Europeo vinto c’è il rinnovo (Di lunedì 12 luglio 2021) Juventus – La Juventus vuole affrontare di petto alcune situazioni, in primis quella relativa a Paulo Dybala. Ha le idee chiare sul futuro del portoghese e quindi dei conti. Ma non c’è solo la Joya, anche Cuadrado e Bernardeschi “scadono” nel giugno 2022, mentre i senatori hanno praticamente risolto. Di Pinsoglio già si sa tutto, compreso data e annuncio ufficiale. Chiellini rinnoverà per una stagione, prolungando la sua carriera. Incontro in vista, già possibile in questa settimana dopo i festeggiamenti per l’Europeo. Juventus, il rinnovo di Chiellini Su ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 luglio 2021)– Lavuole affrontare di petto alcune situazioni, in primis quella relativa a Paulo Dybala. Ha le idee chiare sul futuro del portoghese e quindi dei conti. Ma non c’è solo la Joya, anche Cuadrado e Bernardeschi “scadono” nel giugno 2022, mentre i senatori hanno praticamente risolto. Di Pinsoglio già si sa tutto, compreso data e annuncio ufficiale.rinnoverà per una stagione, prolungando la sua carriera. Incontro in vista, già possibile in questa settimanai festeggiamenti per, ildiSu ...

