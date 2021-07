Juventus, Allegri ha già deciso il futuro di Bernardeschi (Di lunedì 12 luglio 2021) La Juventus di Allegri è pronto a ripartire in vista dell’inizio della nuova stagione. I bianconeri inizieranno il ritiro il 14 luglio, e il tecnico juventino ha già deciso il futuro di diversi giocatori, tra cui Bernardeschi La nuova Juventus di Allegri è pronta a iniziare la stagione. Ritiro il 14 luglio alla Continassa con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 luglio 2021) Ladiè pronto a ripartire in vista dell’inizio della nuova stagione. I bianconeri inizieranno il ritiro il 14 luglio, e il tecnico juventino ha giàildi diversi giocatori, tra cuiLa nuovadiè pronta a iniziare la stagione. Ritiro il 14 luglio alla Continassa con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : #Adani. Polemizzò in diretta tv con #Allegri sostenendo che la #Juventus giocava male: licenziato. #Marchegiani. Di… - SkySport : Juve, Morata e Allegri mandano messaggio al tifoso Daniel in coma dopo un incidente. VIDEO #SkySport #Juventus… - ZZiliani : MERCATO #JUVENTUS #Allegri soddisfatto dei primi movimenti in uscita. #Adani - ElvisCrepaldi : Ma che schifo, che vergogna questi inglesi che non accettano la sconfitta e si tolgono subito con disprezzo la meda… - Vi__bw : Bene ora che l’Europeo è finito può iniziare la stagione della Juventus fc CON A CAPO LUI MAX ALLEGRI -