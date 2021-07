Jodie Turner-Smith: i gioielli di famiglia sottratti dalla sua stanza d'hotel a Cannes (Di lunedì 12 luglio 2021) Furto nella stanza d'hotel di Jodie Turner-Smith, l'attrice inglese era a Cannes per presentare il suo nuovo film, After Yang, nella sezione Un Certain Regard. La permanenza dell'attrice Jodie Turner-Smith a Cannes 2021 si è conclusa con un furto. Come svela Variety, un ladro si sarebbe introdotto nella sua stanza al Marriott hotel, sulla Croisette, all'ora di colazione sottraendo gioielli per migliaia di euro, incluso l'anello nuziale della madre. Jodie ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 luglio 2021) Furto nellad'di, l'attrice inglese era aper presentare il suo nuovo film, After Yang, nella sezione Un Certain Regard. La permanenza dell'attrice2021 si è conclusa con un furto. Come svela Variety, un ladro si sarebbe introdotto nella suaal Marriott, sulla Croisette, all'ora di colazione sottraendoper migliaia di euro, incluso l'anello nuziale della madre....

Advertising

zazoomblog : Jodie Turner-Smith: «A mia figlia insegno a non chiedere scusa di esistere» - #Jodie #Turner-Smith: #figlia… - Screenweek : #TheWitcherBloodOrigin #SophiaBrown prende il posto di #JodieTurnerSmith L'attrice, vista nella serie Giri/Haji, sa… - FrancescaMo_ : Lo dico con la morte nel cuore ma l’abito Gucci di Jodie Turner-Smith a Cannes è un big no per me. -