Jodie Turner-Smith | «A mia figlia insegno a non chiedere scusa di esistere»

(Di lunedì 12 luglio 2021) Determinata, ma non aggressiva. Dolce, ma non retorica. Divertente, ma non esibizionista. Schietta, ma non arrogante. Jodie Turner-Smith è decisamente una delle rivelazioni del Festival di Cannes 2021 (in Un Certain Regard con After Yang). Per la sua prima volta alla Croisette ha gli occhi colmi di stupore e gratitudine, anzi quando arriva al talk al femminile Women in motion di Kering – nato da un’idea di Salma Hayek – sembra quasi intimidita dall’atmosfera intima eppure glamour dell’evento. Le basta un attimo, però, per sciogliersi: appena qualcuno le sorride (nonostante la mascherina) il ghiaccio è rotto e lei parla alla velocità della luce. «Si capisce che sono una gran chiacchierona, vero?», dice con uno sguardo complice e divertito. Soldato per il film di Stefano Sollima Senza rimorso (su Amazon Prime Video), regina per la serie britannica Anne Boleyn, è stata “scoperta” davvero grazie a True Blood otto anni fa e da allora è inarrestabile. Prossima fermata? White noise, la pellicola di Netflix firmata da Noah Baumbach con Adam Driver (peraltro protagonista dell’apertura con Annette). Mamma della piccola Janie, di quindici mesi, nata dal matrimonio con il collega canadese Joshua Jackson, indimenticabile Pacey di Dawson’s Creek, la 34enne attrice britannica di origini giamaicane sta vivendo un periodo d’oro. Jodie Turner-Smith in Anne Boleyn

