Jacopo suona 'We are the Champions' per Piazza Navona. "Ho sentito l'energia della gente" (Di lunedì 12 luglio 2021) Era silenziosa e vuota Piazza Navona quando il giovane Jacopo Mastrangelo ha imbracciato per la prima volta la chitarra sul tetto della sua terrazza, suonando canzoni che potessero dare forza agli italiani provati dal lockdown. Su quella terrazza, Jacopo è tornato ieri notte, sempre con la chitarra tra le mani: la sua versione di “We are the Champions” è stata spinta al cielo dai cori della gente che questa volta la Piazza la riempiva, in festa dopo la vittoria degli azzurri agli Europei di calcio. “C’erano tantissime ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Era silenziosa e vuotaquando il giovaneMastrangelo ha imbracciato per la prima volta la chitarra sul tettosua terrazza,ndo canzoni che potessero dare forza agli italiani provati dal lockdown. Su quella terrazza,è tornato ieri notte, sempre con la chitarra tra le mani: la sua versione di “We are the” è stata spinta al cielo dai coriche questa volta lala riempiva, in festa dopo la vittoria degli azzurri agli Europei di calcio. “C’erano tantissime ...

