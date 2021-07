ItscomingRome | Finale Euro2020 le foto migliori | tra sfottò e gioia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 luglio 2021) Più che Italia-Inghilterra ieri è stato quasi un Resto del Mondo-Inghilterra: dall’Arabia Saudita alla Francia, passando dalla Spagna, tutti tifano per gli azzurri e ieri sera, dopo 120 sofferti minuti e la lotteria dei rigori, sono stati in tanti a festeggiare anche al diffusori dei confini italici. A Parigi la Torre Eiffel si è colorata di verde, bianco e rosso ed è apparsa la scritta “Forza Italia, noi ci crediamo” già prima dell’inizio della partita. Stessa cosa a Riad, in Arabia Saudita, dove la torre dell’area commerciale è stata illuminata con il tricolore. E come non ricordare le parole di Luis Enrique, che immediatamente dopo la sconfitta alle semifinali ha dichiarato di tifare ...