'It's coming Rome': il giornale scozzese The National prende in giro gli inglesi (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria degli Azzurri contro l'Inghilterra fa piacere alla Scozia, che li celebra di nuovo prendendo in giro gli inglesi L'avevano già fatto invocando l'aiuto dell'Italia con Mancini moderno Brave Heart per vendicare l'orgoglio scozzese. Adesso che gli Azzurri hanno vinto contro l'Inghilterra, il giornale indipendentista The National ci riprova e prende in giro ancora gli inglesi, rincarando la dose. Dall'It's coming home, il motto-hashtag dei tifosi di Londra con … Leggi su it.mashable (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria degli Azzurri contro l'Inghilterra fa piacere alla Scozia, che li celebra di nuovondo ingliL'avevano già fatto invocando l'aiuto dell'Italia con Mancini moderno Brave Heart per vendicare l'orgoglio. Adesso che gli Azzurri hanno vinto contro l'Inghilterra, ilindipendentista Theci riprova einancora gli, rincarando la dose. Dall'It'shome, il motto-hashtag dei tifosi di Londra con …

Advertising

SkyItalia : Più o meno tutti noi in questo momento ??????…it’s coming Rome! #SkyEuro2020 #ItaliaInghilterra #Euro2020 - tvdellosport : ?????????????????? CAMPIONI D’EUROPAAAAAAAAAA Il cielo è azzurro sopra #Wembley. L’#Italia supera l’#Inghilterra ai calci d… - SkySport : #ItaliaInghilterra, #Bonucci urla: 'It's coming to Rome' dopo la vittoria azzurra. VIDEO #SkySport #SkyEuro2020… - zazoomblog : Europei: Italia campione l’account della Nazionale ‘It’s coming to Rome’ - #Europei: #Italia #campione #l’account - beckleysqualo : @CyberGrimezsz “It’s coming to Rome” ?????? Mi sento così felice che l'Italia abbia vinto!! -