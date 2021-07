“It’s coming Rome”, così gli scozzesi festeggiano gli Azzurri (Di lunedì 12 luglio 2021) “It’s coming Rome”. Il quotidiano indipendentista scozzese ‘The National’ festeggia così la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra nella finale degli Europei di calcio. ‘Sostenitore di una Scozia indipendente’, il giornale chiama l’allenatore azzurro Mancini ‘Roberto The Bruce’, paragonandolo al primo re di Scozia. Già prima della partita il quotidiano aveva pubblicato in prima pagina l’immagine dell’allenatore nei panni di William Wallace, l’eroe nazionale scozzese che combatteva per l’indipendenza dall’Inghilterra nel 13mo secolo, interpretato da Mel Gibson in ‘Braveheart’, il film da lui diretto vincitore di ben cinque ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) “”. Il quotidiano indipendentista scozzese ‘The National’ festeggiala vittoria dell’Italia sull’Inghilterra nella finale degli Europei di calcio. ‘Sostenitore di una Scozia indipendente’, il giornale chiama l’allenatore azzurro Mancini ‘Roberto The Bruce’, paragonandolo al primo re di Scozia. Già prima della partita il quotidiano aveva pubblicato in prima pagina l’immagine dell’allenatore nei panni di William Wallace, l’eroe nazionale scozzese che combatteva per l’indipendenza dall’Inghilterra nel 13mo secolo, interpretato da Mel Gibson in ‘Braveheart’, il film da lui diretto vincitore di ben cinque ...

Advertising

Lucaargentero : It’s coming home ma mi sa che avete dato l’indirizzo sbagliato - SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - CB_Ignoranza : Questo tifoso inglese si è tatuato la vittoria dell'Inghilterra all'Europeo. Ha fatto benissimo, hanno già il trofe… - icoattideroma : RT @chuntivn: vorrei un attimo chiedere agli inglesi che si sono tatuati “it’s coming home” come stanno e, soprattutto, come copriranno il… - LoriniMartina : RT @giorgiogilestro: La differenza più grande tra il tifo inglese e quello italiano è la scaramanzia: qui non esiste ed è tutto un 'vai che… -