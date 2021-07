"It's coming home": il tatuaggio del tifoso inglese ora è da cancellare (Di lunedì 12 luglio 2021) "It's coming home": i tifosi inglesi lo hanno urlato, cantato, affermato per giorni intendendo la loro imminente vittoria degli Europei. In realtà il calcio è tornato in un'altra casa, quella dell'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) "It's": i tifosi inglesi lo hanno urlato, cantato, affermato per giorni intendendo la loro imminente vittoria degli Europei. In realtà il calcio è tornato in un'altra casa, quella dell'...

Advertising

Lucaargentero : It’s coming home ma mi sa che avete dato l’indirizzo sbagliato - IFTVofficial : WE DID ITTTTT, CALCIO’S COMING HOME!!!!!!!! FORZA AZZURRI!!!!!! ?????? - marcoconterio : ???? #Bonucci: 'Sentire ogni giorni It's Coming Home ci ha gasati... Spiace per loro ma ora la Coppa vola con noi a Roma' @TuttoMercatoWeb - Carlotta_Lottie : RT @Lucaargentero: It’s coming home ma mi sa che avete dato l’indirizzo sbagliato - MartinaC1203 : RT @femme3000: Inghilterra: it’s coming home Italia: se si vince si ricostruisce la stessa scena, si rivede la partita con lo stesso gruppo… -