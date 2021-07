Italiani in delirio in tutto il mondo: anche a Shorndorf (Germania) strade invase dal tricolore [FOTO E VIDEO] (Di lunedì 12 luglio 2021) La folta comunità italiana è scesa in piazza per festeggiare la vittoria della Nazionale ad Euro 2021 La straordinaria vittoria dell’Italia ad Euro 2021 ha generato la pazza gioia del popolo azzurro. Non solo nella Penisola, ma in tutto il mondo sono in questo momento in corso i festeggiamenti. A Malta i tifosi hanno bloccato le strade, ma festeggiamenti si sono tenuti anche a Shorndorf, in Germania. La folta comunità di Italiani non ha potuto controllare l’emozione, le strade si sono così colorate di bandiere tricolore. Sembra di essere ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021) La folta comunità italiana è scesa in piazza per festeggiare la vittoria della Nazionale ad Euro 2021 La straordinaria vittoria dell’Italia ad Euro 2021 ha generato la pazza gioia del popolo azzurro. Non solo nella Penisola, ma inilsono in questo momento in corso i festeggiamenti. A Malta i tifosi hanno bloccato le, ma festeggiamenti si sono tenuti, in. La folta comunità dinon ha potuto controllare l’emozione, lesi sono così colorate di bandiere. Sembra di essere ...

