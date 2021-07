Italia zona bianca, Costa: “Ad oggi dati dicono no cambio colore” (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia ancora zona bianca o rischio zona gialla per alcune aree del Paese alla luce dei contagi Covid e della diffusione della variante Delta? Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite ‘Newsroom Italia’ su RaiNews24, spiega che “oggi dobbiamo osservare non tanto i contagi, ma i ricoveri in ospedale. L’augurio e l’auspicio è che l’Italia rimanga in bianco, ma occorre valutare i dati quotidianamente e settimanalmente. Ad oggi i dati non ci fanno presagire un cambio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021)ancorao rischiogialla per alcune aree del Paese alla luce dei contagi Covid e della diffusione della variante Delta? Il sottosegretario alla Salute Andrea, ospite ‘Newsroom’ su RaiNews24, spiega che “dobbiamo osservare non tanto i contagi, ma i ricoveri in ospedale. L’augurio e l’auspicio è che l’rimanga in bianco, ma occorre valutare iquotidianamente e settimanalmente. Adnon ci fanno presagire undi ...

Advertising

LeoniLuca : In #UK hanno deciso di togliere ogni restrizione a partire dal 19, mentre in #Italia si parla di far tornare alcune… - LaRobyMI : RT @GuidoDeMartini: ??VARIANTE DELTA: TROVA LE DIFFERENZE??????GRAN BRETAGNA 19 luglio, via ogni restrizione e indicazione di trattare Covid-19… - fisco24_info : Variante Delta Italia e zona gialla, esperti divisi: Con l'aumento dei contagi si pensa alla possibilità di tornare… - italiaserait : Variante Delta Italia e zona gialla, esperti divisi - konygrant : La dittatura sanitaria preme. In Inghilterra cominciano a cancellare voli d'agosto per l'Italia. Chiusura imminente… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia zona Allarme variante Delta, dal Green Pass all'obbligo di quarantena: Governo verso nuove misure Con la diffusione della variante Delta in Italia, il Governo sembrerebbe non escludere l'introduzione di nuove misure che andrebbero a ...del green pass e nei criteri delineati per il passaggio in zona ...

Variante Delta: le quattro regioni a rischio zona gialla Ci sono quattro regioni che rischiano la zona gialla: Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia. Sono i primi effetti della variante Delta che si sta espandendo in tutta Europa e anche in Italia, con i contagi che iniziano la loro risalita , e il ...

Covid, 4 regioni verso la zona gialla: Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo Il Sole 24 ORE Bollettino Covid Italia e Lombardia. I dati di oggi 12 luglio: 888 nuovi casi e 13 morti Milano, 12 luglio 2021 - La settimana che inizia si apre con le immagini della festa per l'Italia campione d'Europa nelle strade delle città italiane e un interrogativo: dovremo pagare un prezzo, in t ...

Disordini tra le tifoserie dopo Italia Inghilterra Dagotraduzione dal Daily Mail Disordini tra le tifoserie dopo Italia Inghilterra Le strade di Londra hanno vissuto un momento di anarchia la scorsa notte, dopo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra ...

Con la diffusione della variante Delta in, il Governo sembrerebbe non escludere l'introduzione di nuove misure che andrebbero a ...del green pass e nei criteri delineati per il passaggio in...Ci sono quattro regioni che rischiano lagialla: Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia. Sono i primi effetti della variante Delta che si sta espandendo in tutta Europa e anche in, con i contagi che iniziano la loro risalita , e il ...Milano, 12 luglio 2021 - La settimana che inizia si apre con le immagini della festa per l'Italia campione d'Europa nelle strade delle città italiane e un interrogativo: dovremo pagare un prezzo, in t ...Dagotraduzione dal Daily Mail Disordini tra le tifoserie dopo Italia Inghilterra Le strade di Londra hanno vissuto un momento di anarchia la scorsa notte, dopo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra ...