Italia Regina Europea | tutte le prime pagine Estere

(Di martedì 13 luglio 2021) L’undici Luglio 2021 per l’rimarrà una giornata da ricordare perché una vittorianel Campionato di Calcio non può essere dimenticata. La Nazionale ha dimostrato di essere un gruppo unito, pronto ad aiutarsi a vicenda per il bene della squadra. Ha saputo reagire al gol fulminante dell’avvio pareggiando i conti costruendo gioco e vincendo con lucidità durante i penalty. Una serata meravigliosa che rimarrà impressa come le lacrime di Mancini e Vialli. L’è diventata lacon merito.Ranking Fifa: la vittoria dell’Europeo la fa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italia Regina

L'ironia sul web non si è sprecata dopo la finale- Inghilterra a Euro 2020. Un meme con in particolare ha divertito i tifosi italiani. La ...c'è anche Roberto Mancini nei panni della...Lavora tra Francia esempre in ruoli di rilievo con i maestri della scena europea. È Lanel Ruy Blas di Victor Hugo diretta da Marcel Maréchal, Maria Stuarda nell'omonimo spettacolo con ...Si terrà mercoledì 14 luglio alle 18.30 a Cortina d’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti, la quarta edizione del Gran Galà della Neve e del Ghiaccio ...L'ironia sul web non si è sprecata dopo la finale Italia-Inghilterra a Euro 2020. Un meme con Meghan Markle, in particolare ha divertito i tifosi italiani. La moglie di Harry ...