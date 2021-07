Italia record nella storia: è il primo paese ad aver vinto l’Europeo e l’Eurovision nello stesso anno (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia è stata vincitrice dell’Europeo e dell’Eurovision nello stesso anno: un record storico Ieri sera, l’Italia ha vinto contro l’Inghilterra agli Europei 2021. Il nostro paese inoltre ha raggiunto un record che entrerà nella storia: è la prima nazione che ha vinto la competizione calcistica europea e l’Eurovision nello stesso anno. Infatti, il profilo social ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 12 luglio 2021) L’è stata vincitrice dele del: unstorico Ieri sera, l’hacontro l’Inghilterra agli Europei 2021. Il nostroinoltre ha raggiunto unche entrerà: è la prima nazione che hala competizione calcistica europea e. Infatti, il profilo social ...

