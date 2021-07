Italia | occhio all’esultanza | che succede? Imprevisto inaspettato

Leggi su chenews

(Di lunedì 12 luglio 2021) VIDEO –di tutto durante l’esultanza dell’a Euro 2020, e accade anche undavvero particolare: l’avete notato?-Inghilterra (GettyImages)È una gioia incredibile quella che hanno vissuto e stanno vivendo glini, tutti coloro che stanno provando le emozioni di un sogno dopo la vittoria ai rigori della nazionale dell’in finale ad Euro 2020 ai danni dell’Inghilterra. Le immagini di una partita disputata in parte con il tentativo di riacciuffare il pareggio, e in parte con il dominio, per lunghi tratti, del match, sino ad arrivare ...