Italia-Inghilterra, Walker: “Giocare la finale era il mio sogno, ma perderla fa davvero male” (Di lunedì 12 luglio 2021) Sul suo profilo Instagram, il difensore dell’Inghilterra Kyle Walker ha scritto un post dopo la sconfitta contro l’Italia nella finale di Euro 2020. Tanta tristezza ed amarezza per il calciatore del Manchester City, che spera quantomeno di aver reso orgogliosi i tanti sostenitori inglesi. Queste le sue parole: “Al momento sono davvero poche le parole che posso dire. Perdere la finale di una competizione europea fa male al cuore. Ho sognato di Giocare una finale per il mio paese sin da quando ero un bambino. Ci siamo messi in gioco nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Sul suo profilo Instagram, il difensore dell’Kyleha scritto un post dopo la sconfitta contro l’nelladi Euro 2020. Tanta tristezza ed amarezza per il calciatore del Manchester City, che spera quantomeno di aver reso orgogliosi i tanti sostenitori inglesi. Queste le sue parole: “Al momento sonopoche le parole che posso dire. Perdere ladi una competizione europea faal cuore. Ho sognato diunaper il mio paese sin da quando ero un bambino. Ci siamo messi in gioco nel ...

