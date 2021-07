Italia – Inghilterra: non solo festeggiamenti. Fermati 45 tifosi inglesi (Di lunedì 12 luglio 2021) I tifosi rei di aver provocato scontri con i supporter dell’Italia Italia – Inghilterra non è stata purtroppo solo gioia e felicità (almeno per gli azzurri). Come spesso accade i match continuano anche fuori dallo stadio e in questo caso fuori dalla bolgia di Wembley dove oltre 60.000 supporter inglesi erano quasi convinti che avrebbero festeggiato. L’amara scoperta della verità, ovvero che la coppa non sarebbe tornata a casa ma sarebbe tornata a Roma ha fatto uscire la parte più becera di quelli che sono conosciuti come hooligans. Già prima del match c’erano stati diversi tafferugli con i ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Irei di aver provocato scontri con i supporter dell’non è stata purtroppogioia e felicità (almeno per gli azzurri). Come spesso accade i match continuano anche fuori dallo stadio e in questo caso fuori dalla bolgia di Wembley dove oltre 60.000 supportererano quasi convinti che avrebbero festeggiato. L’amara scoperta della verità, ovvero che la coppa non sarebbe tornata a casa ma sarebbe tornata a Roma ha fatto uscire la parte più becera di quelli che sono conosciuti come hooligans. Già prima del match c’erano stati diversi tafferugli con i ...

