Italia-Inghilterra, la stampa estera esalta gli azzurri: “bravissima” [FOTO] (Di lunedì 12 luglio 2021) Arrivano le reazioni dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra in finale di Euro2021. E’ stato un successo meritato per la squadra di Roberto Mancini, la compagine di Southgate ha pensato solo a difendersi. Avvio sprint degli inglesi che passano in vantaggio con Shaw, nella ripresa la reazione degli azzurri ed il pareggio firmato da Bonucci in mischia. Poi i tempi supplementari e le emozioni dei calci di rigore, strepitoso il portiere Donnarumma. Nel frattempo arrivano le reazioni da parte della stampa estera che esalta il percorso della squadra di Mancini: ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 luglio 2021) Arrivano le reazioni dopo la vittoria dell’contro l’in finale di Euro2021. E’ stato un successo meritato per la squadra di Roberto Mancini, la compagine di Southgate ha pensato solo a difendersi. Avvio sprint degli inglesi che passano in vantaggio con Shaw, nella ripresa la reazione deglied il pareggio firmato da Bonucci in mischia. Poi i tempi supplementari e le emozioni dei calci di rigore, strepitoso il portiere Donnarumma. Nel frattempo arrivano le reazioni da parte dellacheil percorso della squadra di Mancini: ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - SHIBALOVERR : RT @xo_obriensgirl: chi lo avrebbe mai detto, l'Italia e la Francia unite contro l'Inghilterra - irenelasagna : RT @amaricord: Ottanta cartellini gialli per l'Italia e uno per l'Inghilterra dopo tutti gli spintoni e i tuffi che hanno fatto, dimmi che… -