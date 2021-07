Italia-Inghilterra | la promessa mantenuta dal rapper Clementino

(Di lunedì 12 luglio 2021) Gli impegni e le promesse si onorano. Era partito tutto per uno scherzo, rispondendo a una delle domande-tormentone comparse sui social prima di ogni partite della nostra Nazionale. Arrivati alla finale, però, la posta in palio si è fatta più pesante e, alla fine, rimarrà indelebile sulla pelle. Il protagonista di questa vicenda è ilche, alla vigilia di, aveva promesso di tatuarsi una delle frasi simbolo che hanno accompagnato la trionfale avventura dei nostri azzurri a Euro 2020.si tutua “‘o tir’ a gir'” come promesso prima della finale Il ...

Advertising

SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - annazaani : RT @femme3000: Inghilterra: it’s coming home Italia: se si vince si ricostruisce la stessa scena, si rivede la partita con lo stesso gruppo… - _JPaolini : ITALIA INGHILTERRA | La REAZIONE e la FESTA dei tifosi azzurri! -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Inghilterra

... quella della finale. Tirato il sospiro di sollievo (al netto delle forti divergenze sulla riforma della giustizia che restano ancora tutte sul tavolo) poi tutti a tifare azzurri....dopo la sconcertante eliminazione dai mondiali di1966, avvenuta per mano della Corea del Nord con gol del "dentista" Pak Doo Ik. La fase finale di quell Europeo 1968 si gioca in...Euro 2020, gli inglesi chiedono di rigiocare la partita contro l’Italia e se la prendono con Giorgio Chiellini e l’arbitro, le motivazioni.Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...