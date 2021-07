Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020 fa registrare il record di audience inglese dal 1997 (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Inghilterra è uscita sconfitta dalla finale di Euro 2020 contro l’Italia, ma in termini di audience ha fatto registrare un incredibile record. Più di 30 milioni di inglesi, infatti, hanno assistito in tv all’ultimo atto del torneo continentale con l’audience più alta dai funerali della principessa Lady Diana nel 1997. Stando a quanto riportato dalla BBC 30,95 milioni di spettatori hanno seguito i calci di rigore finali, di cui quasi sei milioni sull’emittente commerciale Itv. La finale di ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) L’è uscita sconfitta dalladicontro l’, ma in termini diha fattoun incredibile. Più di 30 milioni di inglesi, infatti, hanno assistito in tv all’ultimo atto del torneo continentale con l’più alta dai funerali della principessa Lady Diana nel. Stando a quanto riportato dalla BBC 30,95 milioni di spettatori hanno seguito i calci di rigore finali, di cui quasi sei milioni sull’emittente commerciale Itv. Ladi ...

