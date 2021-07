Italia-Inghilterra, Johnson e FA contro insulti razzisti a Rashford, Sancho e Saka (Di lunedì 12 luglio 2021) L’odio social si è riversato su Rashford, Sancho e Saka dopo i tre errori dal dischetto nella serie che ha regalato all’Italia il titolo di Euro 2020. A prendere le parti dei calciatori della nazionale dei Tre Leoni il premier Boris Johnson. “I giocatori dell’Inghilterra meritano di essere lodati come eroi, non insultati in modo razzista sui social network. I responsabili di questi terrificanti insulti dovrebbero vergognarsi di sé stessi”, scrive su Twitter. Fa eco anche la Federcalcio inglese (FA), che sui social “condanna fermamente tutte le forme di discriminazione ed è ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) L’odio social si è riversato sudopo i tre errori dal dischetto nella serie che ha regalato all’il titolo di Euro 2020. A prendere le parti dei calciatori della nazionale dei Tre Leoni il premier Boris. “I giocatori dell’meritano di essere lodati come eroi, non insultati in modo razzista sui social network. I responsabili di questi terrificantidovrebbero vergognarsi di sé stessi”, scrive su Twitter. Fa eco anche la Federcalcio inglese (FA), che sui social “condanna fermamente tutte le forme di discriminazione ed è ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - Raffa2304 : RT @lastgiuli: bellissimo che l'italia abbia vinto gli europei ma ancora più bello che l'italia abbia vinto gli europei in Inghilterra con… - Amo_Abbracci : RT @SkySport: Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini #Vialli https… -