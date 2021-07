Italia-Inghilterra, dati di ascolti da record! Oltre 20 milioni e 83% di share per il trionfo agli Europei: tutti i numeri (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di calcio sconfiggendo l’Inghilterra per 4-3 dopo i calci di rigore nella Finale andata in scena allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale si è imposta in trasferta, zittendo 60.000 tifosi avversari e alzando al cielo il trofeo continentale per la seconda volta nella storia dopo il 1968. I padroni di casa hanno urlato “It’s coming home” per quattro giorni, il loro coro si è smorzato e ha fatto orgogliosamente capolino “It’s coming home”. Gli azzurri hanno trionfato con pieno merito al termine di una meravigliosa cavalcata e hanno annichilito un avversario che era già sicuro di imporsi. I ragazzi ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) L’ha vinto gli2021 di calcio sconfiggendo l’per 4-3 dopo i calci di rigore nella Finale andata in scena allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale si è imposta in trasferta, zittendo 60.000 tifosi avversari e alzando al cielo il trofeo continentale per la seconda volta nella storia dopo il 1968. I padroni di casa hanno urlato “It’s coming home” per quattro giorni, il loro coro si è smorzato e ha fatto orgogliosamente capolino “It’s coming home”. Gli azzurri hanno trionfato con pieno merito al termine di una meravigliosa cavalcata e hanno annichilito un avversario che era già sicuro di imporsi. I ragazzi ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - Pasky973 : Gli inglesi che hanno picchiato ogni italiano che usciva dal #wembleystadium sono la vergogna del calcio. L'… - asiaaieraci : ARRIVO IN INGHILTERRA ELISABETTA NON MI INCHINO #ItsComingRome #ItalyEngland #Italia -