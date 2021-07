Italia-Inghilterra | dati di ascolti da record! Oltre 20 milioni e 83% di share per il trionfo agli Europei | tutti i numeri

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’ha vinto gli2021 di calcio sconfiggendo l’per 4-3 dopo i calci di rigore nella Finale andata in scena allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale si è imposta in trasferta, zittendo 60.000 tifosi avversari e alzando al cielo il trofeo continentale per la seconda volta nella storia dopo il 1968. I padroni di casa hanno urlato “It’s coming home” per quattro giorni, il loro coro si è smorzato e ha fatto orgogliosamente capolino “It’s coming Rome”. Gli azzurri hanno trionfato con pieno merito al termine di una meravigliosa cavalcata e hanno annichilito un avversario che era già sicuro di imporsi. I ragazzi ...

"Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia #COVID19 non si prende una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambien ...I dati di ascolto fatti registrare per la diretta televisiva di Italia-Inghilterra sono stati davvero da record. Questi i numeri della Finale degli Europei di calcio 2021. Su Rai 1 ben 18.172.000 ...