Italia-Inghilterra, Antonio Giovinazzi ‘consola’ Norris: “Spiaze” (FOTO) (Di lunedì 12 luglio 2021) Botta e risposta anche in Formula 1 dopo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il pilota britannico Lando Norris non ha nascosto la sua amarezza sui social. “Decisamente triste, ma grazie Inghilterra”, il suo post sul quale è intervenuto prontamente Antonio Giovinazzi. Il pilota dell’Alfa Romeo ha ‘consolato’ il collega a suo modo. “Forse non sai cosa significhi ma… Spiaze”, con tanto di tricolore Italiano come accompagnamento. Check out @Anto Giovinazzi’s comment on @LandoNorris’ post #L4NDO #LN4 #F1 ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Botta e risposta anche in Formula 1 dopo la finale di Euro 2020 tra. Il pilota britannico Landonon ha nascosto la sua amarezza sui social. “Decisamente triste, ma grazie”, il suo post sul quale è intervenuto prontamente. Il pilota dell’Alfa Romeo ha ‘consolato’ il collega a suo modo. “Forse non sai cosa significhi ma…”, con tanto di tricoloreno come accompagnamento. Check out @Anto’s comment on @Lando’ post #L4NDO #LN4 #F1 ...

