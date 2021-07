Italia-Inghilterra 4-3 è già leggenda: il giorno in cui gli azzurri zittirono Wembley e l’arroganza inglese (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia-Inghilterra 4-3. Dopo l’Italia di Pozzo, di Bearzot, di Lippi, da ieri notte nella storia del calcio azzurro inserite anche l’Italia di Mancini. Quando dopo l’ultima parata di Donnarumma il tecnico azzurro si è abbracciato in lacrime accanto all’amico Vialli, ha consegnato un fermo immagine che resterà negli occhi e nei cuori degli Italiani. In quelle lacrime, il coraggio liberatorio dopo una vittoria unica e irripetibile. Vincere una finale europea, a Wembley, nel tempio del calcio, sottrarre la coppa ai padroni di casa, malgrado tutto e tutti, è stata un’impresa da brividi. Da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 luglio 2021)4-3. Dopo l’di Pozzo, di Bearzot, di Lippi, da ieri notte nella storia del calcio azzurro inserite anche l’di Mancini. Quando dopo l’ultima parata di Donnarumma il tecnico azzurro si è abbracciato in lacrime accanto all’amico Vialli, ha consegnato un fermo immagine che resterà negli occhi e nei cuori deglini. In quelle lacrime, il coraggio liberatorio dopo una vittoria unica e irripetibile. Vincere una finale europea, a, nel tempio del calcio, sottrarre la coppa ai padroni di casa, malgrado tutto e tutti, è stata un’impresa da brividi. Da ...

