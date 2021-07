Italia | il successo ad EURO 2020 vale doppio | il motivo

Leggi su ck12

(Di lunedì 12 luglio 2021), la Nazionale di Roberto Mancini ha battuto l’Inghilterra in finale riuscendo nell’impresa di vincere unpeo dopo ben 53 anni, la premiazione anello stadio di Wembley (Getty Images)L’di Roberto Mancini è riuscita nella straordinaria impresa di vincere, annoverando nel palmares azzurro il secondo titolopeo dopo quello del 1968. La vittoria adè importantissima per gli Azzurri anche in ottica Ranking FIFA. Prima di iniziare la ...