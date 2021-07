Italia | Florenzi scatenato dal balcone | festeggia così con i tifosi | VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italia Florenzi

Entra poi, che si era infortunato durante la prima partita degli Europei, al posto di ... Iniziano così i rigori e l'deve tirarli proprio nella porta con dietro i tifosi inglesi. L'...- Inghilterra, il tabellino(4 - 3 - 3) : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri (118'); Barella (54' Cristante), Jorginho, Verratti (96' Locatelli); ...Da «It’s coming to home» a «It’s coming to Rome» è un attimo. Questione di consonanti, errori che capitano, come sottolinea ironicamente ...A Roma risuona il coro di sfottò: “Chi non salta un inglese è”. Nella parte anteriore del pullman Bonucci e Acerbi che riprendono la marea umana a Roma che saluta il passaggio della Nazionale.