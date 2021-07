Italia Europei 2021 | battuta l’Inghilterra Nuova vittoria dopo 53 anni

Advertising

SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - Corriere : Felicità e commozione, Mancini e Vialli si abbracciano in lacrime - metaanto : RT @HANIA243474887: Qual è stata la reazione quando ha scoperto di essere positivo? «Sorpresa perché sono vaccinato. - damn83801308 : RT @Kikat36C: ???? ???? ???? È ufficiale le TETTE hanno portato bene!!! ITALIA CAMPIONI D’EUROPA!!! E questa è la foto che conclude il percors… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Europei

Dallo scaltro fallo di Chiellini all'abbraccio fra Mancini e Vialli, passando per le facce del principe George e la parata decisiva di ...È il divertente post con cui l'ambasciata irlandese ha festeggiato il trionfo dell'contro l'Inghilterra nella finale degli. Allegata al messaggio c'è infatti un simpatico fotomontaggio,...Foggia spari nella festa per l’Italia campione d’Europa: ferito un uomo. Un uomo e’ stato ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco ieri sera in viale Metteotti, zona centrale di San Severo in provincia ...Una vera e propria ciliegina sulla torta. Gianluigi "Gigio" Donnarumma è stato infatti premiato dal presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, come miglior calciatore dell'Europeo 2021, al termine del ...