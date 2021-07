Italia, delirio nello spogliatoio: il tuffo di De Rossi e Di Lorenzo con la… sigaretta [VIDEO] (Di lunedì 12 luglio 2021) Continua la festa per la vittoria dell’Italia a Euro 2021, la squadra di Roberto Mancini ha raggiunto un risultato veramente eccezionale. La finale contro l’Inghilterra ha regalato tantissime emozioni e si è decisa ai calci di rigore. Partenza sprint della compagine di Southgate che passa in vantaggio con un gol messo a segno da Shaw, nella ripresa la reazione dell’Italia ed il pareggio in mischia di Bonucci. Ai calci di rigore il trionfo dell’Italia grazie ad uno strepitoso Donnarumma. Al termine della partita i calciatori si sono scatenati, si sono registrate scene veramente divertenti. tuffo con capriola per Daniele De ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 luglio 2021) Continua la festa per la vittoria dell’a Euro 2021, la squadra di Roberto Mancini ha raggiunto un risultato veramente eccezionale. La finale contro l’Inghilterra ha regalato tantissime emozioni e si è decisa ai calci di rigore. Partenza sprint della compagine di Southgate che passa in vantaggio con un gol messo a segno da Shaw, nella ripresa la reazione dell’ed il pareggio in mischia di Bonucci. Ai calci di rigore il trionfo dell’grazie ad uno strepitoso Donnarumma. Al termine della partita i calciatori si sono scatenati, si sono registrate scene veramente divertenti.con capriola per Daniele De ...

