Italia, delegazione di giocatori della Nazionale al Celio per il richiamo del vaccino (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella giornata odierna una delegazione di giocatori della Nazionale Italiana, rientrati a Roma dopo la vittoria della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, si è recata presso l’ospedale militare del Celio per sottoporsi al richiamo della vaccinazione. Tra i calciatori presenti, Andrea Belotti e, per lo staff, Daniele De Rossi e Alberico Evani. Ad accoglierli c’era anche il Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, che ha esaltato l’intero Paese: “Quando l’Italia fa squadra vince”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella giornata odierna unadina, rientrati a Roma dopo la vittoriafinale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, si è recata presso l’ospedale militare delper sottoporsi alvaccinazione. Tra i calciatori presenti, Andrea Belotti e, per lo staff, Daniele De Rossi e Alberico Evani. Ad accoglierli c’era anche il Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, che ha esaltato l’intero Paese: “Quando l’fa squadra vince”. SportFace.

