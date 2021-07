Italia, De Zerbi: «Nazionale meravigliosa. Che emozione al rigore di Berardi» (Di lunedì 12 luglio 2021) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha commentato il cammino dell’Italia all’Europeo culminato con la vittoria in finale Roberto De Zerbi, neo allenatore dello Shakhtar Donetsk, ai microfoni di TopCalcio 24 ha commentato la vittoria dell’Italia a Euro 2020. VITTORIA – «È stata un’Italia meravigliosa che ha reso felici tutti, non solo per il risultato, ma anche per come ha vinto. Essere Italiano a livello calcistico è sempre stato un orgoglio perché, con i nostri pregi e difetti, siamo sempre stati protagonisti. Poi abbiamo avuto momenti meno felici, ma una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto Deha commentato il cammino dell’all’Europeo culminato con la vittoria in finale Roberto De, neo allenatore dello Shakhtar Donetsk, ai microfoni di TopCalcio 24 ha commentato la vittoria dell’a Euro 2020. VITTORIA – «È stata un’che ha reso felici tutti, non solo per il risultato, ma anche per come ha vinto. Essereno a livello calcistico è sempre stato un orgoglio perché, con i nostri pregi e difetti, siamo sempre stati protagonisti. Poi abbiamo avuto momenti meno felici, ma una ...

Advertising

EnzoDandy : @ScugliaGiuseppe @pizzigo L’Italia non lo vinceva da 68, se basta questo pensiero a vivere di calcio in Italia non… - fckvmrt : anno pieno di soddisfazioni per l’italia che dici rudy zerbi ce li porti i bitti in concerto tre tappe ?????????? - o_calciator : RT @leleadani: Il Sassuolo di De Zerbi non perdeva mai, al massimo poteva lasciare dei punti. È chiaro a tutti ora? #Berardi #Locatelli #ca… - sangioand : RT @giugixsangio: radio Italia palesemente gestita da Rudy Zerbi e Raffaella Mennoia. - _Giulia_Sangio_ : RT @giugixsangio: radio Italia palesemente gestita da Rudy Zerbi e Raffaella Mennoia. -