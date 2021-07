Italia | Chiellini dorme con la coppa | “Seguo la tradizione di Cannavaro” FOTO

Advertising

Guillaumemp : Wembley : siffle le “Fratelli d’Italia” Chiellini : - EnricoTurcato : #Donnarumma fenomenale Bonucci e Chiellini mostruosi Jorginho leader Chiesa strepitoso Questi i migliori i… - ESPN_FDJ : ¡Alineaciones listas en Wembley! XI Inglaterra: Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw, Trippier, Rice, Phillips,… - kal_1979 : RT @willy_signori: Eh ma a Chiellini in Europa mica gli fanno fare quello che fa in Italia. Infatti - annetteakuma : RT @chetempochefa: Il momento più bello da rivedere e immortalare: @chiellini alza la coppa al cielo, l’Italia è campione d’Europa ?????? #It… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Chiellini

Sport Mediaset

CALCIO- Inghilterra,e Bonucci, i leoni: 'A... Il giovane cadetto della Marina Militare ha lasciato il suo posto accanto al monumento per convincere il ragazzo a desistere tenendo ......Donnarumma canta 'It's coming home' e poi chiede ase può tenere un po' la coppa degli Europei. Il video postato sul profilo Instagram del portiere della Nazionale. Leggi Anche...L’Italia campione d’Europa di calcio è rientrata a Roma ... nei limiti di quello che si poteva fare chiaramente. Quando Mancini e Chiellini sono apparsi in cima alle scalette dell’aereo a Fiumicino, è ...Gli uomini di Mancini in lacrime, a Wembley sventola la bandiera dei 4 Mori. Delusione per l’Inghilterra, il principe William: “Un epilogo che spezza il cuore” ...