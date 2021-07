Italia campione | godiamocela senza buttarla in politica

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 luglio 2021) 00:00 Che figata:d'Europa! Per una volta godiamo e lasciamoci andare. 03:45 I titoli dei giornali con il Fatto Quotidiano che come al solito la butta intirando in ballo la Brexit. 05:10 Sgradevole il gesto dei calciatori inglesi che si tolgono la medaglia. 05:40 Parola ai commensali. 09:20 Da leggere l'editoriale di Aldo Cazzullo sul Corriere. 12:15 Per il resto c'è la solita telenovela Conte-Grillo, pare abbiano raggiunto un accordo. 14:25 L'ex magistrato Carlo Nordio sul referendum giustizia. 16:00 Variante Delta, i soliti virologi ci spaventano. Ma basta!! 18:10 Parola ai commensali.