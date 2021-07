Italia campione, Galli rovina la festa (Di lunedì 12 luglio 2021) Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E infatti Massimo Galli, profeta di chiusure e restrizioni a oltranza, non ci lascia neppure il tempo di esultare per la vittoria all’Europeo degli Azzurri che già preannuncia “effetti sui contagi” per via dei caroselli festanti. Il responsabile di Malattie infettive del Sacco di Milano “condivide” la gioia per la lezione calcistica impartita agli inglesi. Però è convinto del fatto che “strillarsi addosso in moltitudine aumenti il rischio di trasmettere l’infezione da coronavirus“. Per questo, benché si auguri che “vada il meglio possibile”, non si esime dal seminare la sua dose giornaliera di pessimismo. ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 12 luglio 2021) Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E infatti Massimo, profeta di chiusure e restrizioni a oltranza, non ci lascia neppure il tempo di esultare per la vittoria all’Europeo degli Azzurri che già preannuncia “effetti sui contagi” per via dei carosellinti. Il responsabile di Malattie infettive del Sacco di Milano “condivide” la gioia per la lezione calcistica impartita agli inglesi. Però è convinto del fatto che “strillarsi addosso in moltitudine aumenti il rischio di trasmettere l’infezione da coronavirus“. Per questo, benché si auguri che “vada il meglio possibile”, non si esime dal seminare la sua dose giornaliera di pessimismo. ...

