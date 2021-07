Italia campione | Di Biagio | ' Cancellata la notte tragica con la Francia' Ambrosini | ' Siamo tornati al centro del mondo'

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ventuno anni e qualche giorno. Tanto è durata l'amarezza di un Europeo solo sfiorato. In mezzo il 4 - 0 con la Spagna del 2012 che non ha mai rappresentato davvero un'occasione di riscatto. Il 2 ...

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - Inter : ?? | #EURO2020 Champs of Italy ? Champs of Europe ? Congratulazioni alla @Vivo_Azzurro e ai nostri giocatori ner… - PieroDaCu : RT @UEFAcom_it: ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - bruerne : RT @UEFAcom_it: ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

Euro2020,d'Europa: la festa nello spogliatoio e il 'tuffo' di De Rossi La forza di questa, e forse non solo di questa, è riuscire a puntellare la casa mentre sta crollando. Il ...L'd'Europa di calcio è rientrata a Roma. L'A3198 di Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all'aeroporto di Fiumicino qualche minuto dopo le 6 di lunedì mattina. ...Poteva essere anche il suo Europeo, ma le scelte di Roberto Mancini hanno escluso Matteo Politano un attimo prima della partenza di Euro 2020. L'esterno del Napoli, però, ...Dopo 120 minuti di una partita finita 1-1 (gol di Shaw per gli Inglesi e di Bonucci per gli Azzurri), sono stati i calci di rigore a decretare i vincitori: un super Gigio Donnarumma ci ha condotto sul ...